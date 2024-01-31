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«Фулхэм» и «Эвертон» не выявили победителя в матче 22-го тура АПЛ

«Фулхэм» и «Эвертон» не выявили победителя в матче 22-го тура АПЛ
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Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и ливерпульский «Эвертон». Игра проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж». В качестве главного арбитра игры выступил Томас Брамэлл. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

После 22 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 25 очков и на текущий момент занимает 12-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в английской Премьер-лиге «Эвертон» заработал 18 очков и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 1-го тура чемпионата. В той встрече «Фулхэм» одержал победу со счётом 1:0. Также команды играли на стадии 1/4 финала Кубка лиги. В том матче «Фулхэм» оказался сильнее, победив в послематчевой серии пенальти (7:6).

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
30 января 2024, вторник. 22:45 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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