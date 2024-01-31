Нобель Арустамян раскрыл первую зарплату Кварацхелии в «Наполи» и сумму за его переход

Футбольный журналист Нобель Арустамян поделился мнением о развитии карьеры вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии, а также рассказал о первой заработной плате футболиста в неаполитанском клубе.

«Нужно ли Хвиче уходить из «Наполи»? Ему очень важно оказаться в правильной атмосфере. Это было видно, например, и в России, когда он играл в «Локомотиве». Тогда была мощная и сильная команда, он приехал в 17 лет, начался прогресс. В «Рубине» в первый год со Слуцким он развивается, растёт, потом начались проблемы, и он тоже [пошёл] вниз.

Если «Наполи» не сможет вновь оказаться на правильном пути, думаю, что для Хвичи неплохая история уйти в другую лигу, в другой чемпионат. Но уйти от Де Лаурентиса — сложно, у него пятилетний контракт.

Кварацхелия получает на уровне мастеров? Насколько знаю, по первому контракту, который был у Хвичи, он получал около € 1 млн. Но это, в принципе, была очень выгодная сделка для «Наполи»… Они взяли его свободным агентом? Нет, они заплатили «Динамо» Батуми, там была сложная сделка. Он обошёлся в € 10 млн, а сейчас Хвича стоит минимум € 50-60 млн.

В Италии не знали про Кварацхелию, только слышали, что им интересовался «Аякс», «Тоттенхэм». Спаллетти за ним следил? Конечно, он хорошо знает РПЛ, многих футболистов. Он знает про Захаряна, Пиняева, Сперцяна. Он не закрывал для себя чемпионат России. Талантов, которые появляются, Лучано изучает», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале футбольного журналиста Геннадия Орлова.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне грузинский футболист сыграл в 43 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.