«Реал» собирается продлить контракт с Кроосом

Руководство «Реала» заинтересовано в продлении контракта с 34-летним полузащитником Тони Кроосом ещё на один сезон. Об этом сообщает Cadena SER.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

По информации источника, «сливочные» не будут подписывать полузащитника и рассчитывают на Крооса, чей контракт истекает летом 2024 года. «Реал» готов предложить ему продление соглашения до 2025 года, но у клуба нет уверенности в том, что они смогут согласовать его с самим игроком.

Ранее сообщалось, что немецкий хавбек неоднократно задумывался о завершении карьеры, но главный тренер Карло Анчелотти отмечает важность хавбека, в связи с чем уход чемпиона мира откладывается.

В нынешнем сезоне Тони Кроос принял участие в 29 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Материалы по теме Фото Ла Лига представила символическую сборную «Реала» XXI века

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: