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Манчини высказался о решении уйти в подтрибунное помещение во время серии пенальти

Манчини высказался о решении уйти в подтрибунное помещение во время серии пенальти
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини прокомментировал эпизод со своим участием в матче Кубка Азии с национальной командой Южной Кореи. Итальянский наставник не досмотрел серию пенальти с участием своих подопечных и ушёл в подтрибунное помещение.

«Прошу прощения за это, я думал серия закончилась», — приводит слова Манчини журналист Рохит Наир в соцсетях.

30 января завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Саудовской Аравии и Южной Кореи. Встреча прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Главным арбитром встречи являлся Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч закончился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались южнокорейцы (4:2).

Кубок Азии . 1/8 финала
30 января 2024, вторник. 19:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Южная Корея
1:0 Радиф – 46'     1:1 Сун – 90+9'    
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