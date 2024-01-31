Манчини высказался о решении уйти в подтрибунное помещение во время серии пенальти

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини прокомментировал эпизод со своим участием в матче Кубка Азии с национальной командой Южной Кореи. Итальянский наставник не досмотрел серию пенальти с участием своих подопечных и ушёл в подтрибунное помещение.

«Прошу прощения за это, я думал серия закончилась», — приводит слова Манчини журналист Рохит Наир в соцсетях.

30 января завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Саудовской Аравии и Южной Кореи. Встреча прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Главным арбитром встречи являлся Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч закончился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались южнокорейцы (4:2).