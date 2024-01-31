«Знаю, чего он пытается добиться». Хосеп Гвардиола – о работе Венсана Компани в «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о Венсане Компани, который возглавляет «Бёрнли».

«Я очень уважаю Винни. Знаю, чего он пытается добиться, но иногда результаты плохие, но команда жива. Мы должны быть осторожны. Мы максимально готовимся к завтрашнему дню», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Компани возглавил «Бёрнли» в июле 2022 года. В первый же сезон 37-летний специалист вывел команду в АПЛ, заняв в Чемпионшипе первое место со 101 очком.

В нынешнем сезоне «Бёрнли» после 22 туров занимает 19-е место (зона вылета) в АПЛ с 12 очками. От зоны спасения клуб отделяют 7 очков.

«Горожане» сыграют с «Бёрнли» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится сегодня, 31 января, на стадионе «Этихад» в 22:30 по мск.

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