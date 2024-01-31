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Одноклубник Эндрика по «Палмейрасу» высказался о будущем бразильца в «Реале»

Одноклубник Эндрика по «Палмейрасу» высказался о будущем бразильца в «Реале»
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Полузащитник «Палмейрас» Рафаэль Вейга высказался о своём одноклубнике 17-летнем нападающем Эндрике, который подписал контракт с мадридским «Реалом».

«Эндрик уже показал, что он очень взрослый игрок и обладает сильным характером. Это парень с хорошей головой, всегда демонстрировал готовность учиться новому. Логично, что когда он придет в команду такого масштаба, как «Реал Мадрид», ему понадобится период адаптации. Это нормально. Всем нужно адаптироваться, когда происходят такие важные перемены.

Я надеюсь, что он адаптируется как можно быстрее, но могу сказать, что с точки зрения футбола и на спортивном уровне он готов», — приводит слова Вейги AS.

Эдрик присоединится к «Реалу» после достижения совершеннолетия 21 июля 2024 года. «Сливочные» заплатили за 17-летнего форварда € 35+25 млн в декабре 2022 года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и клубом подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 53 матча, забил 14 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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