Президент Ла Лиги Тебас: уйду в отставку, если проект Суперлиги продвинется

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своём намерении уйти в отставку в случае успешного развития проекта общеевропейской Суперлиги и объяснил, какими причинами оно вызвано.

«Если проект Суперлиги продвинется, я уйду в отставку. Я бы ушел в этом случае, потому что испанский футбол столкнется с ужасной экономической проблемой. Выручка в короткие сроки уменьшится наполовину. Я не могу продолжать то, в чём мы пошли бы к краху и катастрофе. 53 тысячи профессиональных футболистов и многие семьи живут за счёт этого. Вся эта экосистема успеха, которую мы создавали в течение 40 лет, рухнет», — приводит слова Тебаса El Mundo.

Ранее было объявлено о воссоздании проекта европейской Суперлиги — соревнования, в котором могли бы принимать участие клубы из любых европейских чемпионатов. В декабре Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией на проведение соревнований.