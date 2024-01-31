Эльдор Шомуродов близок к аренде в «Салернитану»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может отправиться в аренду в «Салернитану». Об этом сообщил журналист Грач Хачатрян в социальной сети Х (ранее Twitter).

С начала текущего сезона Шомуродов выступает на правах аренды за итальянский «Кальяри».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 28-летний Эльдор Шомуродов провёл 11 матчей за «Кальяри», в которых отметился двумя результативными передачами. Также на его счету одна игра в Кубке Италии. Нападающий перешёл в «Рому» летом 2021 года. Ранее он выступал за «Дженоа», «Ростов» и другие клубы.

«Кальяри» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков за 22 матча. «Салернитана» находится на последней, 20-й строчке, заработав 12 очков.