ЖФК «Спартак» объявил об отмене контрольного матча с ЦСКА

Женский «Спартак» в социальных сетях сообщил, что контрольный матч с ЦСКА, запланированный на 10 февраля, не состоится.
«Красно-белые, к сожалению, товарищеский матч с ЦСКА 10 февраля всё-таки не состоится.
Причина: дискоммуникация между агентствами, организующими матчи команд на сборах. Нашему клубу подтвердили проведение игры, поэтому встреча изначально была добавлена в расписание на сборы.
Продолжаем подготовку к другим матчам», — написано в заявлении клуба.
«Спартак» проведёт первые контрольные матчи на сборах 4 февраля. Соперниками будут «Чертаново» и «Звезда-2005».
Напомним, московский «Спартак» объявил о создании женской команды в октябре 2023 года. Ранее женский «Спартак» возглавил 33-летний Вадим Козлов – бывший главный тренер ЖФК «Строгино», с которым он выиграл Первую лигу в 2021 году.