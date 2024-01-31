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Бенитес: будем надеяться, что у «Ливерпуля» всё будет хорошо с новым тренером

Бенитес: будем надеяться, что у «Ливерпуля» всё будет хорошо с новым тренером
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Главный тренер испанской «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о «Ливерпуле», который в конце сезона должен покинуть Юрген Клопп. Бенитес тренировал «красных» с 2004 по 2010 год.

«Я надеюсь, что у клуба всё будет хорошо. И сейчас, и когда придёт новый тренер. Надеюсь, что так оно и будет», — приводит слова Бенитеса Liverpool Echo.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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