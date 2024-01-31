Сергей Юран высказался о сложностях своего характера

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о сложностях своего характера в бытность футболистом. Специалист признался, что Юран-тренер мог бы не сработаться с Юраном-футболистом из-за характера последнего.

«Сергей Юран-тренер хотел бы, чтобы у него в команде был Сергей Юран-игрок? Сложно, потому что был своеобразным по характеру. Понятно, всегда боец и максималист, но где-то и критику не воспринимал… Думаю, очень непросто было бы тренеру Юрану с Юраном-игроком. Сработались бы 50 на 50», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» под руководством Юрана занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей.