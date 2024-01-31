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«Неоднозначная кандидатура». Президент «Торпедо» — о назначении Денисова в академию

«Неоднозначная кандидатура». Президент «Торпедо» — о назначении Денисова в академию
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Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал назначение бывшего футболиста «Зенита» и «Локомотива» Игоря Денисова на должность тренера в академии автозаводцев. О том, что Денисов стал тренером команды «Торпедо» 2011 года рождения, стало известно сегодня, 31 января.

«Это решение было принято до меня, детально академией мы пока не занимались. В ближайшее время будем проводить большую работу, первой моей задачей было принять дела от предыдущего президента и определиться со сборами основной команды.

Как могу оценить назначение Денисова? А что я могу ответить, если я не занимался этим вопросом? Неоднозначная кандидатура. Ещё раз скажу, что детально не погружался в этот вопрос. Мы с директором академии будем это делать примерно через полторы недели, будет совещание. Будем выстраивать академию по лучшим стандартам, которые будут соответствовать самым высоким требованиям. А по поводу кадровых историй — вопросы обсуждаем внутри. Так что пока ничего сказать не могу», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

39-летний Игорь Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он выступал за санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив».

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