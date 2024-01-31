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Эрик тен Хаг высказался о ситуации с нападающим «Ман Юнайтед» Маркусом Рашфордом

Эрик тен Хаг высказался о ситуации с нападающим «Ман Юнайтед» Маркусом Рашфордом
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о нападающем своей команды Маркусе Рашфорде. Напомним, ранее форвард «красных дьяволов» посетил ночной клуб в Белфасте.

«Дело Маркуса закрыто. Он взял на себя ответственность, всё остальное — вопросы внутреннего порядка. На этом всё. Неуважение? Ничего общего с этим. Клуб опубликовал предельно ясное заявление, сейчас мы должны сосредоточиться на победах в футбольных матчах», — приводит слова тен Хага известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Маркус был оштрафован на € 764 тыс. за участие в вечеринке. В нынешнем сезоне Рашфорд провёл 20 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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