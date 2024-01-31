Официантка из Белфаста рассказала, как Рашфорд напился и отказался ехать на тренировку

30-летняя официантка из Белфаста Сара Адэр рассказала, как нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд напился и отказался ехать на тренировку.

«Когда он зашёл в Белфаст, с ним были двое мужчин и две женщины. Он заказал сибаса, а потом Маркус спросил меня, где можно вкусно поужинать, добавив: «Ты должна пойти с нами и показать нам окрестности». Рашфорд не притронулся к еде и его больше интересовало, какую текилу предлагали, пока он и его приятели пили коктейли.

В это время менеджер спросил у друзей Рашфорда, может ли он сфотографироваться с ним, но они отказались, поскольку он был в «деловой поездке». В конце концов Маркус согласился на фотографию, если менеджер отпустит меня пораньше для встречи.

Думала, он пошутил. Но мой босс согласился. Я никогда раньше не встречалась с футболистом Премьер-лиги, поэтому подумала: «Почему бы и нет? Я и не подозревала, насколько это будет странно. Потом он меня спросил, знаю ли я какие-то ночные клубы, где можно платить только наличными.

Это дало мне понять, что он уже принял решение не ходить на тренировку в пятницу. Он не планировал возвращаться домой в тот вечер. Охранник приехал за мной, и меня попросили отдать телефон и не раскрывать, с кем я была и куда направлялась, хотя мне разрешили рассказать об этом своей маме. Маркус был уверен в себе, но также казался немного застенчивым. Как будто он на самом деле не знает, кто он такой. Его друзья относились к нему как к богу», — приводит слова Адэр The Sun.