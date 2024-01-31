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Переезд Набиля Фекира в Саудовскую Аравию сорвался — журналист Санти Ауна

Переезд Набиля Фекира в Саудовскую Аравию сорвался — журналист Санти Ауна
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Полузащитник испанского «Бетиса» Набиль Фекир не сменит клубную прописку текущей зимой. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Санти Ауна.

По сведениям источника, «Аль-Иттихад» выиграл гонку у «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» за подписание Фекира. Вчера, 30 января, саудовская команда добилась соглашения с «Бетисом» о трансфере француза. Сам Набиль также дал добро на смену клубной прописки. Однако для заключения сделки требовался уход нападающего Жоты из «Аль-Хиляля». Расстаться вовремя с португальцем саудовцам не удалось. В связи с этим обе операции сорвались.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Набиль Фекир принял участие в пяти матчах за «Бетис» и отметился одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 12 млн.

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