Саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» поборются за чемпиона мира 2018 года

Саудовские клубы «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» находятся в процессе переговоров по подписанию чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Набиля Фекира, который сейчас выступает за испанский «Бетис». Об этом сообщает журналист Санти Ауна в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, оба клуба уже представили предложение окружению Фекира. Достичь соглашения с «Бетисом» не составит труда. Сделка оценивается в € 20 млн.

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В нынешнем сезоне испанской Примеры Набиль Фекир принял участие в пяти матчах за «Бетис» и отметился одной результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 12 млн.