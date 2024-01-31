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«Локомотив» — «Урал»: нападающий хозяев Раков оформил дубль

«Локомотив» — «Урал»: нападающий хозяев Раков оформил дубль
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В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходит в формате из четырёх таймов по 30 минут. На момент выхода новости счёт 4:2 в пользу «Локомотива».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
31 января 2024, среда. 16:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Урал
Екатеринбург, Россия
1:0 Тикнизян – 9'     1:1 Итало – 30'     2:1 Тикнизян – 41'     2:2 Каштанов – 71'     3:2 Раков – 78'     4:2 Раков – 80'    

На 80-й минуте нападающий железнодорожников Раков оформил дубль.

Ранее, на девятой минуте счёт в матче открыл защитник железнодорожников Наир Тикнизян. На 30-й минуте ответный мяч забил защитник «Урала» Итало.

На 40-й минуте Тикнизян оформил дубль.

На 71-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 78-й минуте третий гол железнодорожников забил нападающий Вадим Раков.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 31 очко и на текущий момент занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Урал» заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.

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