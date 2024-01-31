Канчельскис: Сербия — очень хороший соперник для сборной России в данной ситуации

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча российской национальной команды с Сербией, который состоится 21 марта.

«В последнем матче с Сербией мы проиграли со счётом 0:5. Конечно, это очень хороший и сильный соперник в данной ситуации. Посмотрим, как сейчас сыграем», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 31 января 2024 года, пресс-служба сборной России в социальных сетях анонсировала, что товарищеская игра с Сербией состоится именно 21 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Отметим, что 18 ноября 2020 года сборная России проиграла сербам в рамках Лиги наций со счётом 0:5.