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Клопп высказался о съёмке документального сериала о «Ливерпуле»

Клопп высказался о съёмке документального сериала о «Ливерпуле»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал факт того, что в нынешнем сезоне ведутся съёмки документального сериала о мерсисайдцах.

«Поскольку это мой последний сезон, я подумал, что мы должны предоставить зрителям редкую возможность взглянуть изнутри на то, что делает этот клуб таким особенным: на его людей, наших болельщиков, игроков и на тех, кто так усердно работает за кулисами, постоянно стремясь к успеху футбольного клуба «Ливерпуль».

Благодаря этому новому документальному сериалу зрители смогут увидеть то, что я вижу каждый день в этом великом клубе, и лучше понять этих удивительных людей», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, на минувшей неделе Клопп заявил, что покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона из-за того, что у него закончилась энергия выполнять свою работу.

Ранее «Ливерпуль» сделал официальное заявление о том, что на текущий момент ведутся съёмки многосерийного документального проекта о клубе, который расскажет о том, как он функционирует.

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