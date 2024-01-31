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Клопп — об Алькантаре: на тренировках Тьяго демонстрирует невероятный уровень

Клопп — об Алькантаре: на тренировках Тьяго демонстрирует невероятный уровень
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике своей команды Тьяго Алькантаре, который пропустил более 10 месяцев из-за травмы бедра.

«В понедельник Тьяго впервые тренировался в общей группе. После стольких месяцев это был невероятный момент для него. Уровень, который он демонстрирует на тренировочном полигоне… Уф! Но ему нужно время. В любом случае, его возвращение — это хорошая новость», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Тьяго Алькантара не провёл ни одного матча из-за повреждения, которое полузащитник получил ещё в конце прошлой кампании. «Ливерпуль» после 21 тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

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