Клопп — об Алькантаре: на тренировках Тьяго демонстрирует невероятный уровень

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике своей команды Тьяго Алькантаре, который пропустил более 10 месяцев из-за травмы бедра.

«В понедельник Тьяго впервые тренировался в общей группе. После стольких месяцев это был невероятный момент для него. Уровень, который он демонстрирует на тренировочном полигоне… Уф! Но ему нужно время. В любом случае, его возвращение — это хорошая новость», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Тьяго Алькантара не провёл ни одного матча из-за повреждения, которое полузащитник получил ещё в конце прошлой кампании. «Ливерпуль» после 21 тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает первое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.