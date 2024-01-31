Костровский: Денисов пошёл в тренеры из-за сыновей

Василий Костровский, первый наставник известного российского полузащитника Игоря Денисова, высказался о назначении экс-подопечного тренером академии московского «Торпедо». Денисов будет работать с детьми в возрасте 11 лет.

«Игорь пришёл в детский футбол благодаря сыновьям. Они играют в футбол, 2011 года рождения, близнецы (оба играют за «Торпедо», которое возглавил Денисов. — Прим. «Чемпионата»). Ребята сначала занимались в частной школе Москвы. Игорь смотрел за их развитием. Потом он предложил свои услуги в вопросе организации учебно-тренировочного процесса.

У Игоря большое желание тренировать. Он учится в РФС на получение тренерской лицензии. Думаю, он оказался в «Торпедо» из-за того, что сошёлся с руководителями команды во взглядах», — приводит слова Костровского «РБ Спорт».

Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Игорь выступал за «Зенит», «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». Экс-полузащитник выигрывал Кубок УЕФА в 2008 году, а также становился четырёхкратным чемпионом России.