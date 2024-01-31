Иран одолел Сирию в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Азии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречались сборные Ирана и Сирии. Команды играли на стадионе «Абдулла бин Халифа» в Дохе (Катар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с корейцем Ким Чон Хеком. Соперники не смогли выявить сильнейшего по итогам 120 минут игры — 1:1. Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Им стала сборная Ирана.

Иран открыл счёт на 34-й минуте благодаря голу Тареми с пенальти. Однако уже на 62-й минуте «персидские леопарды» сами стали жертвами 11-метрового удара — счёт сравнял форвард сирийцев Омар Хрибин. В серии пенальти точнее были футболисты Ирана — 5:3.

В четвертьфинале турнира Иран встретится с Японией. Ранее участниками 1/4 финала уже стали Австралия, Таджикистан, Иордания, Катар, Узбекистан и Южная Корея. Матчи данной стадии турнира пройдут 2 и 3 февраля. Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.