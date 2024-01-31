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Гранат: матч с Сербией — отличный шанс для игроков сборной России проявить себя

Гранат: матч с Сербией — отличный шанс для игроков сборной России проявить себя
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды с Сербией.

«Жду от предстоящего матча с Сербией яркой игры, забитых мячей. Хотелось бы увидеть победу нашей сборной. За последнее время это самая сильная сборная, которой наша команда будет противостоять. Отличный шанс проявить себя для ребят, которые будут играть», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, сегодня, 31 января 2024 года, пресс-служба сборной России в социальных сетях анонсировала, что товарищеская игра с Сербией состоится именно 21 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Отметим, что 18 ноября 2020 года сборная России проиграла сербам в рамках Лиги наций со счётом 0:5.

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