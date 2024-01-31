Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зидан и Кака тоже не сразу заиграли в «Реале». Почеттино — об игровой форме Кайседо

«Зидан и Кака тоже не сразу заиграли в «Реале». Почеттино — об игровой форме Кайседо
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поддержал опорного полузащитника «синих» Мойсеса Кайседо, подвергающегося критике за свою игру, сравнив его с экс-полузащитниками мадридского «Реала» Зинедином Зиданом и Кака.

«Вспомните, когда Зидан и Кака переходили в мадридский «Реал», за них были заплачены большие деньги. На тот момент Зидану было 26 или 27 лет. Я думаю, ему потребовалось семь или восемь месяцев для того, чтобы проявить себя, поскольку ожидания от него были огромны, а адаптация трудна.

Мойсес не проводил предсезонную подготовку, затем он столкнулся с некоторыми проблемами, когда отправился играть за сборную. Слишком многое задержало его адаптацию к команде. Все эти обстоятельства немного откладывают его выступление. Но нет никаких сомнений в том, что он является одним из лучших полузащитников английской Премьер-лиги», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, Кайседо перешёл в «Челси» из «Брайтона» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности эквадорский футболист провёл на поле 2002 минуты.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: по милости бога «красные» не подписали Кайседо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android