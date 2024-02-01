Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нуньес попадает в каркас ворот чаще всех из игроков топ-5 лиг

Нуньес попадает в каркас ворот чаще всех из игроков топ-5 лиг
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» трижды пробил в каркас ворот. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии колумбиец уже девять раз попадал в штангу и перекладину. Таким образом, форвард мерсисайдцев является лидером по данному показателю среди всех футболистов топ-5 европейских первенств, сообщает Opta Sport.

По информации источника, ни один другой игрок не попадал в каркас чаще четырёх раз в этом сезоне. В то же время среди игроков АПЛ никто другой не бил в каркас чаще трёх раз.

В нынешнем сезоне Нуньес провёл за мерсисайдцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами.

Уругвайский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за € 80 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Материалы по теме
«Не хочу быть пассажиром». Клопп — о возможном уходе из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android