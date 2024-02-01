Нуньес попадает в каркас ворот чаще всех из игроков топ-5 лиг

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» трижды пробил в каркас ворот. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии колумбиец уже девять раз попадал в штангу и перекладину. Таким образом, форвард мерсисайдцев является лидером по данному показателю среди всех футболистов топ-5 европейских первенств, сообщает Opta Sport.

По информации источника, ни один другой игрок не попадал в каркас чаще четырёх раз в этом сезоне. В то же время среди игроков АПЛ никто другой не бил в каркас чаще трёх раз.

В нынешнем сезоне Нуньес провёл за мерсисайдцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами.

Уругвайский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за € 80 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.