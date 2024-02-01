«Я был очень напряжен и нервничал». Хави – о победе над «Осасуной»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Осасуной» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

«Я был очень напряжен и нервничал. При счете 1:0 пришло время делать счет 2:0. Мы должны требовать от себя большего. Когда они играют вдесятером, мы должны больше владеть мячом и находиться на половине поля соперника. Нам не хватило терпения, чтобы забить. У нас было два или три явных шанса, но мы этого не сделали», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В январе главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из команды по окончанию сезлна-2023/2024. Под его руководством команда выиграла чемпионат Испании (2022/2023), а также Суперкубок Испании (2022/2023).

После 22 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 47 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (55 очков).

Следующий матч каталонский клуб проведёт с «Алавесом». Встреча состоится 3 февраля в 20:30 по мск.