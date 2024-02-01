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«Реал» в активной стадии переговоров с Мбаппе. Появились новые подробности сделки

«Реал» в активной стадии переговоров с Мбаппе. Появились новые подробности сделки
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Стало известно, как нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе будет получать подписной бонус в случае перехода в мадридский «Реал», сообщает Remontada Blanca.

По информации источника, процесс переговоров находится в продвинутой стадии. Если переход состоится, то 25-летний футболист будет получать бонус пропорционально. То есть выплаты будут разбиты на количество лет по контракту. Это будет сделано для того, чтобы не платить трансферную комиссию сразу.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. «Реал» планирует подписать француза свободным агентом.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 27 матчей, забил 28 мячей и отдал шесть голевых передач.

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