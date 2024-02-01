«Мне очень нравится эта команда». Карло Анчелотти — об игре с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Хетафе» в 22-м туре чемпионата Испании.

«Они хорошо организованы, играют в хороший футбол с такими качественными игроками, как Майораль, который забил 14 голов. Они очень прямая команда, они соревнуются в дуэлях, они сильны и агрессивны, и они очень организованы сзади.

Мне очень нравится эта команда, и я должен поздравить моего друга Бордаласа, потому что он проделывает фантастическую работу», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Матч между командами пройдёт сегодня, 1 февраля, на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в 23:00 мск.

После 21 тура «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 54 очками и игрой в запасе. Лидирует в чемпионате «Жирона» (55 очков).