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Корнеев: в «Локомотиве» Хамулич вполне может составить конкуренцию Дзюбе и другим игрокам

Корнеев: в «Локомотиве» Хамулич вполне может составить конкуренцию Дзюбе и другим игрокам
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев отреагировал на переход в стан железнодорожников нападающего «Тулузы» Саида Хамулича. По его мнению, боснийскому нападающему по силам составить конкуренцию за место в основном составе Артёму Дзюбе.

«Хамулич, несмотря на его нулевую статистику в этом сезоне, является интересным футболистом: мощный, быстрый, хорошо цепляется за мяч. Не знаю, в каком он состоянии, но он вполне может составить конкуренцию Дзюбе и другим игрокам.

Также этот игрок взят в аренду с правом выкупа, что тоже хорошо для «Локомотива», так как риски минимальные», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Хамулич присоединился к «Локомотиву» на правах аренды с возможностью выкупа.

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