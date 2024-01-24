«Это наше с Валерием решение». Жена Карпина — о своём переезде в Эстонию с детьми

Дарья Карпина, которая является женой главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, рассказала о своём переезде в Эстонию с детьми.

«Мы всегда об этом говорили на протяжении многих лет, что собираемся жить в Эстонии, где живут все наши близкие и родня. Почему сейчас это вызвало такой ажиотаж? Средняя дочь идёт через год в школу, нужно готовиться.

Как отреагировал Валерий? Вы думаете, он узнал об этом из моих соцсетей? Это наше совместное решение. Будем приезжать к папе с девочками, как мы делаем сейчас. Мы и сейчас не чаще видимся с его разъездами с «Ростовом» на поездах и матчами сборной. В сентябре, октябре и ноябре Валерий Георгиевич по 20 дней отсутствовал.

Покинет ли Карпин «Ростов» и переедет в Эстонию летом? Этот вопрос мы не обсуждали», — приводит слова Карпиной Sport24.

Напомним, ранее Дарья Карпина в своих социальных сетях заявила, что вместе с детьми уезжает из России в другую страну на постоянное место жительства.

После первой части сезона донская команда располагается в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги на 10-м месте, набрав в 18 матчах 21 очко. В прошлом сезоне «Ростову» удалось закончить сезон на четвёртом месте.