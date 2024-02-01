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Защитник Локомотива Тикнизян впервые прокомментировал слухи о трансфере в Зенит

«Есть небольшая злость». Тикнизян — о ситуации с сорвавшимся трансфером в «Зенит»
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о ситуации с обсуждением его возможного перехода в петербургский «Зенит» во время зимнего трансферного окна. Футболист признался, что у него есть злость на то, как это преподносилось СМИ.

«Насколько на меня повлияла шумиха в связи с возможным переходом в «Зенит»? Знаете, абсолютно никак. На людей, которые очень часто читают спортивные новости, издания, смотрят ютуберов, блогеров, которые абсолютно не знакомы с ситуацией.

Могу сказать, что есть небольшая злость на то, как это всё раздули, не зная подробностей и нюансов. Опять же это всё меня не касается. Я выхожу на поле и делаю свою работу, это для меня самое главное. Я рад, что большая часть наших болельщиков адекватно смотрят на эту ситуацию. Не вижу смысла здесь что-то объяснять, вдаваться в какие-то подробности. Важно, что я здесь, на футбольном поле, слава богу, я здоров, могу тренироваться со своей командой, играть контрольные матчи и готовиться к сезону», — сказал Тикнизян в интервью клубной пресс-службе «Локомотива».

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян не стал переходить в «Зенит» из-за отказа петербургского клуба удовлетворять финансовые запросы футболиста, который просил зарплату около € 2 млн в год.

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