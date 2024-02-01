Карпин: сейчас я в диком порядке, никуда не собираюсь из «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не намерен покидать клуб в ближайшее время.

«Я не говорил, что могу уйти из «Ростова». Просто я говорил о том, что в жизни может быть так, что всё может достать, и я скажу: да пошло оно всё. Но сейчас такого нет, это не надо воспринимать так, что я куда-то собираюсь. Если ранжировать по шкале, то я сейчас в диком порядке, я не устал», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 10-м месте в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карпина сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.