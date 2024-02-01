Валерий Карпин высказался о трансферной кампании «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о трансферной кампании клуба.

«Риск потерять игроков — небольшой. Но если за большие деньги кого-то продадим, это не будет потерей. По новичкам — летом подписали Махеби, сейчас подписали Роналдо и Сако. Роналдо вы увидите — это фланговый нападающий, резкий и быстрый. Хотя таких много приезжало, а потом они не очень резкими были. Но пока всё нравится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 10-м месте в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карпина сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.