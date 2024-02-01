Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о трансферной кампании «Ростова»

Валерий Карпин высказался о трансферной кампании «Ростова»
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о трансферной кампании клуба.

«Риск потерять игроков — небольшой. Но если за большие деньги кого-то продадим, это не будет потерей. По новичкам — летом подписали Махеби, сейчас подписали Роналдо и Сако. Роналдо вы увидите — это фланговый нападающий, резкий и быстрый. Хотя таких много приезжало, а потом они не очень резкими были. Но пока всё нравится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Ростов» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на 10-м месте в турнирной таблице. Жёлто-синие набрали 21 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Карпина сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.

Материалы по теме
Карпин: сейчас я в диком порядке, никуда не собираюсь из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android