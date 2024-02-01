Нападающий «Челси» Нкунку подвёл итоги матча с «Ливерпулем»

Футболист лондонского «Челси» Кристофер Нкунку высказался по итогам игры 22-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», победу со счётом 4:1 в котором одержали «красные».

«Нам грустно, потому что мы проиграли игру, которую хотели выиграть. Отыгрываться после трёх пропущенных всегда очень сложно. Думаю, нам нужно усерднее работать над собой и быть в лучшей форме к воскресенью. Мы способны на большее», — приводит слова Кристофера Нкунку официальный сайт «Челси».

Напомним, в состоявшемся накануне, 31 января, матче с «Ливерпулем» «Челси» проиграл со счётом 1:4. за команду Юргена Клоппа забивали Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. В составе «Челси» отличился как раз Кристофер Нкунку. После 22 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко, «синие» располагаются на 10-й строчке.