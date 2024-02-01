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Божович: одобрение УЕФА матча России с Сербией — это сигнал для других стран

Божович: одобрение УЕФА матча России с Сербией — это сигнал для других стран
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. По его мнению, одобрение такого матча от УЕФА — это сигнал для других стран о потеплении в отношении российского футбола.

«Матч между Сербией и Россией — для меня это самая лучшая новость! Готов приехать в Россию и посмотреть товарищеский матч, если будет такая возможность.

Если УЕФА дал добро на проведение матча с европейской сборной, значит, он положительно думает о российском футболе. Одобрение УЕФА на подобного рода матч — сигнал для других стран. А об окончательном участии на международной арене всего российского спорта — единственный вопрос времени. Спорт должен объединять страны, а не разъединять!» — приводит слова Божовича Metaratings.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правительство Латвии на законодательном уровне запретило сборным своей страны контактировать с командами из России и Беларуси. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА.

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