Отец Севикяна: я недоплачивал € 300 тыс. ради трансфера сына в «Ференцварош». Это ложь

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, отреагировал на слухи о том, что он доплатил € 300 тыс. ради трансфера сына в «Ференцварош».

«Это самая забавная новость, которую я читал во время оформления трансфера. Это абсолютная ложь, которая также исходит из некоторых телеграм-каналов, чьи авторы не проверяют свои, так сказать, источники. Эти люди даже не идут дальше в поисках подтверждения того мусорного контента, который наспех выдают своим подписчикам.

Я недоплачивал никаких средств за переход Эдгара. Повторюсь, «Ференцварош» сам увеличил сумму, чтобы ускорить процесс, поскольку Эдгару нужно было как можно скорее присоединиться к команде и начать подготовку к матчам Лиги конференций с «Олимпиакосом». Это лишний раз подтверждает твёрдое желание клуба приобрести Эдгара.

Я никогда бы не пошёл на такой шаг, потому что это говорило бы о том, что новый клуб не готов брать на себя ответственность за переход игрока и не оценивает его по рыночным условиям. А значит, это был бы искусственный трансфер, и ничего хорошего для карьеры мы бы в данном случае не сделали. Все суммы выплачивает «Ференцварош», и это ясно отражено в трансфером договоре.

Подобные новости оскорбляют не только игрока, но и клубы. Поэтому с полной уверенностью заявляю вам, что это неправда», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.