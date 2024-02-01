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Нападающий «Арсенала» Жезус: сейчас я гораздо сильнее сосредоточен на том, чтобы забить

Нападающий «Арсенала» Жезус: сейчас я гораздо сильнее сосредоточен на том, чтобы забить
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Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус признался, что сейчас старается чаще находиться у чужих ворот, чтобы забить гол.

«Я жил с давлением всю свою жизнь — в сборной Бразилии, в «Манчестер Сити» и сейчас. Я близок к тому, чтобы забить 100 голов в рамках английской Премьер-лиги. Это не так-то просто сделать! Раньше я говорил, что меня не сильно заботит результативность… И в этом, думаю, заключалась моя ошибка. Я поменял своё мнение. Сейчас я стараюсь чаще оказываться у чужих ворот, чтобы забить», — приводит слова Жезуса Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Жезус провёл 23 матча с учётом всех соревнований, в которых отметился восемью мячами и пятью голевыми передачами.

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