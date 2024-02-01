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«Челси» хочет перехватить у «Баварии» правого защитника «ПСЖ»

«Челси» хочет перехватить у «Баварии» правого защитника «ПСЖ»
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Правый защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле может оказаться в «Челси» до закрытия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Get German Football News.

По информации источника, лондонцы обеспокоены глубиной своего состава после травмы Риса Джеймса и хотят усилить позицию флангового игрока обороны. Отмечается, что «ПСЖ» наверняка не захочет отпускать Мукиэле в последний день трансферного окна. На французского игрока также продолжает претендовать «Бавария».

Мукиэле выступает за «ПСЖ» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за парижан 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.

Ранее сообщалось о желании Мукиэле перебраться в мюнхенскую «Баварию».

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