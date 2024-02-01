«Локомотив» объявил о подписании защитника Ньямси

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Московский «Локомотив» объявил о подписании защитника Жерзино Ньямси. Последним клубом футболиста был французский «Страсбург».

«Жерзино Ньямси — новый защитник «Локо»! «Локомотив» и французский «Страсбур» договорились о трансфере Ньямси. Срок соглашения 3,5 года. Позиция — центральный защитник. Рост Жерзино 195 сантиметров. Ньямси будет выступать под номером 5. Жерзино, добро пожаловать в «Локомотив»! Bienvenue à Locomotive!», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Локомотива»

Напомним, по информации журналиста Ивана Карпова, сумма сделки составит € 3,5 млн без учёта бонусов. Срок контракта защитника с «Локомотивом» будет рассчитан на 3,5 года.

27-летний Ньямси принял участие в 13 матчах французской Лиге 1 в текущем сезоне, не сумев отметиться результативными действиями. В сезоне-2018/2019, выступая за «Ренн», Жерзино стал обладателем Кубка Франции. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 5 млн.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.