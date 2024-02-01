«Бавария» объявила о досрочном переходе Брайана Сарагосы из «Гранады»

Мюнхенская «Бавария» объявила о досрочном переходе полузащитника Брайана Сарагосы из испанской «Гранады», который будет выступать в немецком клубе на правах аренды до конца сезона.

«Я переезжаю в «Баварию», чтобы расти здесь, в одном из крупнейших клубов мира. Я очень благодарен «Гранаде» за прекрасное время, которое мы провели вместе, и за всё, что клуб сделал возможным для меня. Я никогда этого не забуду. Сейчас я также чувствую огромную поддержку в «Баварии». Я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы ставим перед собой высокие цели», — приводит слова Сарагосы пресс-служба клуба.

Ранее мюнхенский клуб договорился с «Гранадой» о летнем трансфере испанца за € 13 млн, однако сделка была пересмотрена – игрок потребовался немецкому гранду прямо сейчас. Именно поэтому «Гранада» получит дополнительные € 3-4 млн за досрочный переход испанского игрока.

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Сарагоса является воспитанником «Гранады». Он прошёл весь путь от академии до основной команды. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 12 млн. В нынешнем сезоне Брайан Сарагоса во всех турнирах за клуб забил шесть голов и отдал две результативных передачи в 21 матче.