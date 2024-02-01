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«Когда она на трибунах, у меня вырастают крылья». Тикнизян – о своей жене

«Когда она на трибунах, у меня вырастают крылья». Тикнизян – о своей жене
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Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как чувствует себя на футбольном поле, когда на трибунах сидит его жена Яна Ромашкина.

«Как играется, когда супруга на трибунах? Это мой талисман удачи. Она является поводом доставать из себя максимум. Когда она на трибунах, у меня вырастают крылья», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба клуба.

Напомним, Тикнизян сделал предложение Ромашкиной после матча 9-го тура РПЛ, в котором его «Локомотив» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Победный гол тогда забил именно защитник железнодорожников. Футболист сделал предложение на Останкинской телебашне на следующий день после этой игры, а уже через месяц пара поженилась.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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