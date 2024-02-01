«Аль-Наср» — «Интер Майами»: Талиска упрочил преимущество хозяев

Сегодня, 1 февраля проходит товарищеский матч, в котором встречаются саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами». Команды играют на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На четвёртой минуте Марсело Брозович слева отыграл в штрафную на Отавио, который двинулся к центру и неотразимо пробил сходу в дальний угол. На 11-й минуте накрыли Серхио Бускетса после чего произошла быстрая атака, которая завершилась прострелом справа от Аль-Элевая, и набежавший Андерсон Талиска с угла вратарской отправил мяч в створ.
Напомним, ранее саудовский «Аль-Наср» огласил свой состав и звёздного нападающего команды Криштиану Роналду не оказалось в заявке на товарищеский матч. Роналду не появится на поле в игре с клубом из МЛС из-за мышечного повреждения. Сообщалось, что «Аль-Наср» не готов рисковать здоровьем 38-летнего футболиста. При этом нападающий «Интер Майами» Лионель Месси начнёт матч на скамейке запасных.
- 1 февраля 2024
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