Игрок «Ливерпуля» Конате: в последние четыре месяца я готов жизнь положить за Клоппа

Защитник английского «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал уход главного тренера команды Юргена Клоппа в конце сезона.

«В моей голове такая история: в последние 4 месяца я готов жизнь положить за него», — приводит слова Конате пресс-служба клуба.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.