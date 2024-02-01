Агент Божина: трансфер? У Сергея договор с «Факелом»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы центрального защитника «Факела» Сергея Божина, высказался о трансферных слухах вокруг своего клиента.

«У Сергея действующий договор с «Факелом», пока преждевременно о чём-то говорить. Он работает в графике с клубом, с которым связан контрактом», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

Божин выступает за «Факел» с лета 2022 года. В этом сезоне защитник провёл за воронежцев 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

На протяжении профессиональной карьеры Божин выступал за такие команды, как московское «Торпедо», «Крылья Советов», «Лада» (Тольятти) и «Сызрань-2003».