Бонуччи отозвал судебный иск, который предназначался «Юве» из-за исключения из состава

Футболист турецкого «Фенербахче» Леонардо Бонуччи отозвал судебный иск, который предназначался итальянскому «Ювентусу» из-за исключения из состава.

«Леонардо Бонуччи отозвал свою судебную жалобу против «Ювентуса», а клуб принял данное решение. Это окончательно разрешает спор без каких‑либо финансовых последствий. «Ювентус» и Леонардо Бонуччи полностью удовлетворены исходом этого дела, которое оставляет нетронутыми победные моменты и взаимопонимание, выстроенное годами», — сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 36-летний защитник обратился в суд, поскольку «Ювентус» исключил его из состава без объяснения причин, а также не предоставил игроку надлежащих условий для тренировок, нанёс ему профессиональный и имиджевый ущерб. В случае удовлетворения иска и получения компенсации от «старой синьоры» Бонуччи хотел передать эти денежные средства благотворительной организации, которая поддерживает семьи детей, находящихся в туринских больницах.