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Гол на 97-й минуте помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вулверхэмптон» в ярком матче АПЛ

Гол на 97-й минуте помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вулверхэмптон» в ярком матче АПЛ
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Сегодня, 2 февраля, завершился матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, Англия. Игра началась в 23:15 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу со счётом 4:3. «Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.

На пятой минуте счёт открыли гости усилиями Маркуса Рашфорда. Ассистировал англичанину датский нападающий Расмус Хойлунд. На 22-й минуте преимущество гостей упрочил Хойлунд. Во втором тайме Пабло Сарабия («Вулверхэмптон») с 11-метровой отметки отквитал один мяч. На 75-й гости упрочили преимущество: головой забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей с передачи Бруну Фернандеша. на 85-й минуте усилия хозяев вознаградил Макс Килман, забивший с передачи Крейга Доусона. Паритет восстановил португальский нападающий Педру Нету. Ассистировал ему бразилец Матеус Кунья. Окончательный счёт в матче в компенсированное ко второму тайму время установил Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), забивший победный мяч на 97-й минуте.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага занимает седьмую позицию в английской Премьер-Лиге с 35 очками. «Вулверхэмптон» после поражения остаётся на 11 строчке с 29 баллами.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
01 февраля 2024, четверг. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 5'     0:2 Хойлунд – 22'     1:2 Сарабия – 71'     1:3 Мактоминей – 75'     2:3 Килман – 85'     3:3 Нету – 90+5'     3:4 Майну – 90+7'    
Турнирная таблица АПЛ

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