Гол на 97-й минуте помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вулверхэмптон» в ярком матче АПЛ

Сегодня, 2 февраля, завершился матч 22-го тура АПЛ, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне, Англия. Игра началась в 23:15 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу со счётом 4:3. «Чемпионат» вёл текстовую трансляцию матча.

На пятой минуте счёт открыли гости усилиями Маркуса Рашфорда. Ассистировал англичанину датский нападающий Расмус Хойлунд. На 22-й минуте преимущество гостей упрочил Хойлунд. Во втором тайме Пабло Сарабия («Вулверхэмптон») с 11-метровой отметки отквитал один мяч. На 75-й гости упрочили преимущество: головой забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей с передачи Бруну Фернандеша. на 85-й минуте усилия хозяев вознаградил Макс Килман, забивший с передачи Крейга Доусона. Паритет восстановил португальский нападающий Педру Нету. Ассистировал ему бразилец Матеус Кунья. Окончательный счёт в матче в компенсированное ко второму тайму время установил Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), забивший победный мяч на 97-й минуте.

На данный момент после 22 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага занимает седьмую позицию в английской Премьер-Лиге с 35 очками. «Вулверхэмптон» после поражения остаётся на 11 строчке с 29 баллами.

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