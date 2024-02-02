«Маркус каким был, таким и остался». Бруну Фернандеш – о результативности Рашфорда

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об игре нападающего Маркуса Рашфорда.

Вчера, 1 февраля, «красные дьяволы» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 4:3 в матче 22-го тура чемпионата Англии. На 5 минуте матча голом отличился Рашфорд.

«Маркус каким был, таким и остался, и это то, что он умеет и должен делать. Мы все, не только Маркус, проводим не лучший сезон, но знаем, что некоторые игроки находятся под более пристальным вниманием, и, конечно, нам всем, а не только Маркусу на фоне этих новостей, есть что доказывать. Всем нужно прибавлять в игре.

Маркус забил отличный гол, мы знаем, какими качествами он обладает, на что способен и что может дать команде. Думаю, он знает, что значит быть игроком «Манчестер Юнайтед» лучше, чем я, ведь он здесь всю жизнь. Думаю, именно он может справиться лучше, чем кто-либо из игроков команды», — приводит слова Фернандеша BBC.

В нынешнем сезон Рашфорд сыграл 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

После 22 туров «МЮ» занимает 7-е место в АПЛ с 35 очками. Лидирует в чемпионате 51 очками.