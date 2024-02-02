Игорь Шалимов: не знаешь, чего ждать от этого «Спартака»

Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в первой части сезона-2023/2024.

«Главное впечатление: не знаешь, чего ждать от этой команды. И схемы меняются, и состав не угадаешь. С другими клубами в этом плане всё понятнее. Стабильности «Спартаку» не хватает. Есть провалы, есть и хорошие матчи. Болельщики практически не видят убедительных побед — в три-четыре мяча. Игроки-то в команде хорошие. В тренера руководство верит. Абаскаль молод, и ему тоже нужно пройти определённый путь, совершить свои ошибки, чему-то научиться.

Посмотрим, как они проведут сборы и будут выглядеть во второй части сезона. Потому что прошлая весна была провальной: были на втором месте, на семь очков опережая ЦСКА, а закончили чемпионат с «минус четыре» от них же и на третьем месте», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).