«Сказал, что ему повезло». Друг Угальде — о первом впечатлении Манфреда о «Спартаке»

Матиас Кьоло, который является другом нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о впечатлениях форварда о московской команде.

«В последний раз, когда мы говорили об этом, он сказал, что ему повезло, что тренер говорит по-испански, как и технический директор. Есть также два игрока из Парагвая. Он с самого начала говорил, что это был бы хороший выбор для него. Его девушка приедет, и его семья определённо собирается навестить его», — приводит слова Кьоло Football Time.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на пятом месте, набрав 30 очков.