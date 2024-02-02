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Игорь Шалимов: лучшего момента для выигрыша РПЛ у «Краснодара» может не быть

Игорь Шалимов: лучшего момента для выигрыша РПЛ у «Краснодара» может не быть
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Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал свои слова пятилетней давности, сказанные в гостях у «Чемпионата»: «Уверен, Галицкий выиграет РПЛ».

«Момент настал, конечно. «Краснодару» нужно было ждать проблем у «Зенита», и они у «Зенита» возникли. А «Краснодар» до перерыва удержался наверху. Лучшего момента для выигрыша чемпионата у него может и не быть.

Как понимаю, они купили опорного полузащитника. Сперцян, Алонсо и Кордоба никуда не уезжают. И остаются все, наверное, с хорошим настроением. Думаю, они прониклись возможностью впервые выиграть чемпионат. Правда, «Зенит» опытнее, он привык быть наверху и ему не дадут расслабиться ни на секунду. Прогнозов делать не буду, но вся борьба впереди», — сказал Шалимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сегодня, 2 февраля, Игорю Шалимову исполняется 55 лет.

Полностью эксклюзивное интервью с Игорем Шалимовым читайте на «Чемпионате» в 10:00

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